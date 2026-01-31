 В Баку задержан лжесотрудник ADSEA, обманувший пожилую женщину | 1news.az | Новости
В Баку задержан лжесотрудник ADSEA, обманувший пожилую женщину

First News Media23:15 - Сегодня
В Баку был задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и обманувший пожилую жительницу столицы.

Как сообщает Qaynarinfo, инцидент произошёл несколько дней назад в Бинагадинском районе.

Согласно информации, Шамиль Эфендиев, 1991 года рождения, около 15:30 постучал в дверь дома и, представившись сотрудником ADSEA, сообщил пожилой женщине по имени Раиса, что водяной счётчик якобы неисправен, из-за чего начисляется лишняя плата, и его необходимо заменить. Злоумышленник также заявил, что хозяйке дома должны вернуть 500 манатов.

Под предлогом замены счётчика он попросил 240 манатов. Потерпевшая, поверив ему и не имея мелких купюр, передала 300 манатов. После этого мужчина, сославшись на необходимость разменять деньги, спустился во двор и скрылся.

Позже выяснилось, что он также похитил мобильный телефон марки Nokia, принадлежавший женщине.

О происшествии было сообщено на горячую линию «102» Министерства внутренних дел Азербайджана, а также в 7-ое отделение полици Бинагадинского РУП.

Обвиняемый был задержан и привлечён к ответственности. Решением суда Шамиль Эфендиев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 227 КоАП, и приговорён к аресту сроком на три месяца.

