В Италии начали срочную проверку из-за сходства с Мелони изображения ангела на фреске - ФОТО

Изображение ангела, имеющего внешнее сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, появилось в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, одной из старейших в Риме, после реставрации.

Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Ангела, внешне похожего на Мелони, обнаружили на фреске справа от бюста последнего короля Италии Умберто II Савойского. Изначально там были нарисованы два херувима, которые традиционно изображаются бесполыми существами. Теперь один из ангелов, держащий в руках карту Италии, обрел черты женской крылатой фигуры, а его лик похож на лицо Мелони.

По данным La Repubblica, восстановлением фрески занимались непрофессиональные реставраторы, работавшие в других частях базилики.

Сама Мелони разместила фото фрески на своей странице в Instagram, подписав его: «Нет, я определенно не похожа на ангела».

Между тем, по требованию министра культуры Алессандро Джули Специальное управление по охране культурного наследия Рима инициировало срочную инспекцию для проверки изображения на соответствие критериям Кодекса по охране культурного наследия.

В свою очередь в римской епархии заявили, что не знали о проведении реставрации в учреждении религиозного культа и тоже начали собственное расследование.

Сам реставратор, 83-летний Бруно Валентинетти, отрицает, что изобразил Мелони. Оригинальную фреску он выполнил еще в 2000 году, за 25 лет работа потребовала обновления. Он утверждает, что полностью повторил свою работу «без введения новых элементов».