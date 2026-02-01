Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов по состоянию на 1 февраля 2026 года.

Как сообщает ведомство, на первом месте с 480 очками расположился борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров.

Борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (460) занял второе место, дзюдоист Зелим Коцоев (430) - третье.

Далее в рейтинге следуют борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (400 очков), дзюдоист Эльджан Гаджиев (370), борцы вольного стиля Осман Нурмагомедов и Арсений Джиоев (у обоих по 340 очков), дзюдоист Зелим Чкаев (330), борцы греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (330) и Эльданиз Азизли (320 очков).

Источник: Report