Пасмурно и ветрено - прогноз погоды на понедельник

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологи, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 3–5° тепла, днем - 7–10° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75–85 %, днем - 60–70 %.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых местах возможны осадки, в горных районах - снег. Местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3–8° тепла, днем - 12–17° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5–10° тепла.