В ДТП в Агсу пострадало 4 человека

В Агсу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, авария была зафиксирована на участке автодороги Агсу–Бахрамтепе, проходящем через территорию села Арабмехдибей Агсуинского района.

Так, в результате потери управления и опрокидывания автомобиля марки Mercedes различные тяжелые телесные повреждения получили четыре человека: 30-летний Руслан Тагиев, 34-летний Амиль Моллаев, 28-летний Илькин Гейбатов, а также еще одно лицо, личность которого пока не установлена.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Агсу и взяты под наблюдение врачей.

По информации, полученной из больницы, один из пострадавших находится в коме и помещен в реанимационное отделение.

По факту происшествия проводится расследование.