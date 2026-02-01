В файлах Эпштейна неоднократно упоминается Макрон

Переписка скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна содержит неоднократное упоминание президента Франции Эмманюэля Макрона, в том числе о его деловых встречах с эмиратским бизнесменом Султаном Ахмед бен Сулайемом.

"Пообедал в Елисейском дворце. Провел приятную беседу с министром экономики Франции Макроном по поводу нашего бизнеса", - говорится в письме Сулайема, адресованного Эпштейну.

Второе письмо было направлено бывшему министру иностранных дел Норвегии Берге Бренде. В нем Эпштейн утверждает, что от Макрона поступило сообщение о "необходимости переосмыслить, перестроить и изобрести систему управления, формат международных институтов, обязательства и отношения между государственными и частными заинтересованными сторонами, социально-экономические инструменты для более эффективного решения этих проблем". Сообщение заканчивается вопросом: "Какие социально-экономические инновации вы бы поддержали для продвижения более "прогрессивного" будущего?".

Из документов следует, что скандальный финансист также отправил письмо неизвестному адресату, согласно которому французский лидер якобы "просит предоставить прорывные и продуманные идеи" по разного рода вопросам. По его словам, Макрон хочет "возглавить Европу, а может и весь мир", на что у него есть около недели.

Источник: ТАСС

Читайте по теме:

Дело Эпштейна: 3 млн файлов и новые разоблачения

Минюст США обнародовал все документы из досье Эпштейна