В ВОЗ начались сокращения персонала

Всемирная организация здравоохранения вынуждена приступить к сокращению персонала после того, как США и Аргентина прекратили финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, организация лишилась крупнейшего донора: Соединённые Штаты, обеспечивавшие ежегодное финансирование в размере сотен миллионов долларов, завершили выход из ВОЗ в прошлом месяце. В феврале о намерении покинуть организацию объявила и Аргентина.

Гебрейесус отметил, что сокращения уже серьёзно сказываются на странах, где ВОЗ поддерживает системы общественного здравоохранения, включая программы вакцинации и реагирование на вспышки заболеваний. Он также предупредил о росте напряжённости на фоне прогнозируемой нехватки около 11 млн медицинских работников в мире к 2030 году.

Согласно недавнему отчёту ВОЗ, к середине 2026 года организация сократит примерно 25% своего персонала, отмечает Bloomberg.