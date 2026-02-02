Баку ждёт похолодание и снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 4–6 февраля прогнозируются переменные осадки. Днём 4 февраля и в ночь на 5 февраля местами дождь сменится мокрым снегом.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, с вечера 3 февраля до утра 5 февраля в регионах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с осадками, в отдельных районах возможен снег. В некоторых местах осадки будут сильными.

Кроме того, 4–6 февраля в ряде горных и предгорных районов на дорогах вероятна гололедица.

Температура воздуха по стране постепенно снизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.