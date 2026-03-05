Иран пригрозил продолжать войну до достижения своих целей
Ирану не важно, сколько дней продлится война, она закончится, когда Тегеран достигнет своих целей, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари.
"Нам не важно, сколько дней продлится война. Мы выдержали восьмилетнюю войну, и эту войну мы закончим тогда, когда достигнем всех своих целей и заставим врага раскаяться и отчаяться в его позорных действиях", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
Хейдари также пообещал, что Иран будет продолжать боевые действия, "пока не заполнит палубы американских кораблей гробами" американских военных.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Источник: РИА Новости