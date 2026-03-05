Министр: Доля ненефтегазового сектора в ВВП выросла до 71,5 процента

«Диверсификация экономики составляет основу наших стратегических целей, и ненефтегазовый сектор уже превратился в главный драйвер экономического роста».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

Министр отметил, что для полноты картины достаточно взглянуть на показатели последних пяти лет. По его словам, в 2021–2025 годах среднегодовой реальный рост ВВП в ненефтегазовом секторе составил 5,9%, что стало основным источником экономического расширения.

М. Джаббаров подчеркнул, что частный сектор играет важную роль в диверсификации экономики, и активная государственная поддержка этой сферы продолжается. В последние годы большую часть господдержки частного сектора составили налоговые и таможенные льготы.

Министр отметил, что этот стратегический подход привел к важным качественным и структурным изменениям в экономике страны, увеличив долю частного сектора в налоговых поступлениях. В прошлом году поступления от ненефтегазового частного сектора составили 76% от всех поступлений по ненефтегазовому сектору.

По его словам, в 2025 году инвестиции в основной капитал, направленные в ненефтегазовый частный сектор, выросли на 11,1%, а инвестиции в основной капитал из иностранных источников увеличились на 24%. Инвестиции в ненефтегазовую промышленность выросли почти на 26%. В 2021–2025 годах добавленная стоимость в этой сфере росла в среднем на 8% в год.

М. Джаббаров добавил, что в результате воздействия указанных факторов доля ненефтегазового сектора в ВВП подняться с 58,3% в 2018 году до 71,5% в 2025 году.

Гафар Агаев