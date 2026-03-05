Микаил Джаббаров: В 2025 году налоговые поступления в Азербайджане достигли рекордного уровня

В 2025 году в Азербайджане зафиксирован рекордный показатель налоговых поступлений - сборы составили 16,4 миллиарда манатов, что является самым высоким результатом за последние годы.

Об этом, как сообщает 1news.az, заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных».

Министр экономики отметил, что по сравнению с 2018 годом общий объём налоговых поступлений увеличился в 2,2 раза, а по ненефтегазовому сектору - в 2,4 раза: «В 2025 году доля налоговых поступлений в ВВП составила 12,7%, а по ненефтегазовому сектору - 13%, что по сравнению с 2018 годом соответствует росту на 3,4 и 2,4 процентных пункта соответственно».

По его словам, доля налоговых поступлений от частного сектора ненефтегазового направления в ВВП по сравнению с 2018 годом увеличилась на 2,2 процентных пункта и достигла 9,9%.

Микаил Джаббаров добавил, что по состоянию на 2025 год доля трудовых договоров в частном секторе ненефтегазовой отрасли по сравнению с началом 2019 года выросла с 38,5% до 54,4%: «Количество договоров в секторе при этом увеличилось в 1,9 раза и превысило 1 миллион, продолжая опережать показатели государственного сектора».

Гафар Агаев