Микаил Джаббаров: 2025 год стал знаковым с точки зрения укрепления международных позиций Азербайджана

2025 год стал знаковым с точки зрения укрепления международных позиций Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

Министр отметил, что достижение прогресса по мирной повестке открыло для страны и всего региона большие перспективы экономического развития.

По его словам, документы о стратегическом партнёрстве, подписанные с глобальными экономическими партнёрами, ещё больше усиливают растущую геоэкономическую роль Азербайджана.

М. Джаббаров подчеркнул, что эти партнёрства создают новые возможности для более тесной интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости в таких сферах, как инвестиции, торговля, энергетика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, высокие технологии и другие области.

Гафар Агаев