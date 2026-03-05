Тегеран заявил, что не закрывал Ормузский пролив

Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари.

"Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

При этом в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде заявлял, что Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе для нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

