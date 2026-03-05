АВС: у США осталось всего две недели запасов ракет THAAD

Запасы ракет к американским системам противоракетной обороны THAAD, активно используемым в конфликте с Иран, могут закончиться в течение примерно двух недель, сообщает телекомпания АВС.

Такое мнение выразила старший научный сотрудник Центр Стимсона и бывший преподаватель командно-штабного колледжа ВВС США Келли Грико. По ее словам, этот конфликт уже начинает превращаться «в войну на истощение».

Грико отметила, что особенно остро в США ощущается нехватка ракет к системам ПРО THAAD, которые используются для перехвата самых мощных иранских баллистических ракет. Она считает, что если США продолжат использовать свои ракеты с той же интенсивностью, что и во время прошлогодней эскалации, их запасов хватит примерно на две недели.

Ранее газета The New York Times сообщала, что применение Ираном недорогих беспилотников ставит США и их союзников в экономически невыгодное положение, истощая запасы дорогостоящих ракет. Согласно отчету Центр стратегических и международных исследований, в последние годы США закупали перехватчики в малых количествах. Несмотря на новые контракты, заводам потребуются годы, чтобы удовлетворить возросший спрос в условиях активного конфликта.