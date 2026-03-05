В Геранбое пять человек госпитализированы после столкновения двух авто

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Геранбой - Тертер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на участке трассы, проходящем по территории Геранбойского района.

В результате столкновения автомобилей марок «Nissan» и «ВАЗ» различные телесные повреждения получили и были госпитализированы: Р. Шукюров (2003 г. р.), М. Керимов (1955 г. р.), М. Бахышалиев (1990 г. р.), Н. Мамедов (2002 г. р.) и И. Фуридинли (2008 г. р.).

По данному факту проводится расследование.