Из TikTok - за решетку: в Баку арестован водитель-автохулиган - ВИДЕО

Арестован водитель, совершивший автохулиганство и поделившийся видео в соцсетях.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Управлении государственной дорожной полиции города Баку.

Сотрудниками ГДП был задержан водитель автомобиля марки «Tofaş» (госномер 77-SG-661) Фариз Исмаилов, который демонстративно нарушал общественный порядок и создавал серьезную угрозу для других участников движения.

Ф. Исмаилов, проявляя недисциплинированность, грубо нарушил правила дорожного движения и опубликовал кадры своего автохулиганства в социальной сети TikTok.

В отношении водителя был составлен административный протокол, который направили на рассмотрение в соответствующий районный суд. Решением суда Ф. Исмаилов был приговорен к 30 суткам административного ареста с ограничением права на управление транспортными средствами сроком на 1 год.