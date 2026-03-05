Стало известно, когда объявят представителя Азербайджана на «Евровидении-2026»

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» будет объявлен 6 марта в 18:00 по бакинскому времени.

Об этом в комментарии 1news.az сообщил руководитель медиа в рамках азербайджанской делегации на конкурсе «Евровидение» Тураб Теймуров.

Таким образом, уже завтра станет известно, кто представит страну на «Евровидении-2026» в Вене.

Ранее сообщалось, что в финал национального отбора прошли три исполнителя, при этом их имена пока не раскрываются, что сохраняет интригу вокруг предстоящего объявления.

