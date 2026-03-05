 Из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 1 317 человек - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 1 317 человек - ФОТО

First News Media11:40 - Сегодня
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 1 317 человек - ФОТО

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как сообщаетв Trend, с 8:00 28 февраля до 10:00 5 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1 317 человек, представляющих различные страны.

Среди них: 401 гражданин Китая, 259 - Азербайджана, 259 - России, 109 - Таджикистана, 88 - Пакистана, 46 - Омана, 20 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 11 - Ирана, 9 - Грузии, 8 - Бразилии, 7 - Беларуси, 6 - ОАЭ, 6 - Словакии, 5 - Сербии, 5 - Нигерии, 4 - Иордании, 4 - Швейцарии, 4 - Японии.

Также в списке по 3 человека из Катара, Бангладеш, Франции, Узбекистана, Мексики, Филиппин и Казахстана; по 2 человека из Непала, Турции, Йемена, Кыргызстана, Италии, Чехии, Великобритании и Хорватии; по 1 человеку из Польши, Туниса, Ливана, Индии, Мьянмы, Мальдивских островов, Южной Африки, Кубы, Украины, Швеции и Германии.

Поделиться:
398

Актуально

Мнение

Воевали с США - попали в Нахчыван: Иранская благодарность

Общество

Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ...

Политика

Джейхун Байрамов: Требуем разъяснений от иранской стороны

Политика

Минобороны Азербайджана: Эти акты агрессии не останутся без ответа

Общество

Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность одного из пострадавших при атаке дронов Ирана на Нахчыван

Обломки беспилотника, упавшего на Нахчыванский аэропорт - ФОТО

В Баку прояснили ситуацию с появлением дороги среди деревьев в парке Зорге - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Азербайджане скончался 44-летний врач

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван

Раксана, Айсун и Шабнам Товузлу тоже в списке лиц, попавших под телевизионные ограничения - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Минобороны Турции: Сепаратизм - удар по миру и стабильности во всем регионе

Сегодня, 14:47

Эр-Рияд раскритиковал удары Ирана по Нахчывану: Враждебному курсу Тегерана нет оправданий

Сегодня, 14:35

Посольство Украины осудило атаки иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 14:33

Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:27

Пашинян: Я рад тому, что между Арменией и Азербайджаном устанавливается товарооборот

Сегодня, 14:22

Катар осудил удары Ирана беспилотниками по Азербайджану

Сегодня, 14:18

Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем

Сегодня, 14:15

Установлена личность одного из пострадавших при атаке дронов Ирана на Нахчыван

Сегодня, 14:12

Джейхун Байрамов: Требуем разъяснений от иранской стороны

Сегодня, 14:05

Воевали с США - попали в Нахчыван: Иранская благодарность

Сегодня, 14:03

Фархад Мамедов: Иранский удар по Азербайджану… Что дальше?

Сегодня, 14:02

Обломки беспилотника, упавшего на Нахчыванский аэропорт - ФОТО

Сегодня, 13:50

МИД Ирана: Тегеран не нацелен на соседние страны - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Минобороны Азербайджана: Эти акты агрессии не останутся без ответа

Сегодня, 13:28

Пашинян: Армения и РФ ведут рабочие обсуждения по вопросу концессии на армянские ж/д

Сегодня, 13:25

Турция призвала к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 13:22

В Баку прояснили ситуацию с появлением дороги среди деревьев в парке Зорге - ФОТО

Сегодня, 12:53

МИД Азербайджана решительно осудил атаки со стороны Ирана и требует разъяснений

Сегодня, 12:45

В школах вблизи аэропорта Нахчывана проведена эвакуация

Сегодня, 12:38

МИД Ирана заявил об отсутствии сигналов к диалогу от США после начала боев

Сегодня, 12:28
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50