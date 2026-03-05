 Кино на неделю: Хоррор «Невеста!» с Кристианом Бэйлом в образе Франкенштейна и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Хоррор «Невеста!» с Кристианом Бэйлом в образе Франкенштейна и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:37 - Сегодня
Кино на неделю: Хоррор «Невеста!» с Кристианом Бэйлом в образе Франкенштейна и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА»

Жанр - биография, драма (Великобритания, США)

В главных ролях: Джесси Бакли, Пол Мескал, Эмили Уотсон, Джо Элвин, Джекоби Джуп, Оливия Лайнс, Джастин Митчелл, Дэвид Уилмот

Сюжет: После смерти сына Хамнета Агнес остаётся в Стратфорде с детьми, а Уильям Шекспир возвращается в Лондон, чтобы написать пьесу, которая станет одним из его величайших творений.

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Рейтинги: Кинопоиск – 7,7/10, Tomatometer – 86%, Popcornmeter – 93%, IMDb – 7,9/10

«НЕВЕСТА!»

Жанр - ужасы, фантастика, драма, мелодрама (США)

Режиссер - Мэгги Джилленхол

В главных ролях: Джесси Бакли, Кристиан Бэйл, Джейк Джилленхол, Аннетт Бенинг, Джон Магаро, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард

Рейтинги: Tomatometer – 60%, IMDb – 6,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Чикаго, 1930-е годы. Монстр Франкенштейна просит доктора Юфрониуса помочь создать ему компаньона. Вместе они оживляют убитую девушку, и она превосходит их ожидания.

«НАСЛЕДНИК»

Жанр - триллер, драма, комедия (Великобритания, Франция)

Режиссер - Джон Паттон Форд

В главных ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Эд Харрис

Рейтинги: Tomatometer – 45%, Popcornmeter – 78%, IMDb – 6,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Роскошные особняки, частные самолёты и даже собственные острова - состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Всё это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрёкся от него ещё до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей. Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придётся «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

