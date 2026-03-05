Министр: Инвестиционный климат Азербайджана считается надежным для инвесторов

«Существующая в нашей стране макроэкономическая стабильность, защита инвестиций и созданная благоприятная деловая среда формируют атмосферу долгосрочного доверия для инвесторов».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

Министр отметил, что стратегическое географическое положение Азербайджана, транспортно-логистические возможности, развитая инфраструктура в экономических зонах, налоговые и таможенные льготы, а также механизмы государственно-частного партнерства и совместные инвестиционные фонды, созданные с различными странами, позволяют инвесторам участвовать в устойчивых проектах и выстраивать партнерства, приносящие технологии, инвестиции и опыт.

М. Джаббаров подчеркнул, что на фоне положительных тенденций в экономике Азербайджана вырос и кредитный рейтинг страны. По его словам, рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s повысили суверенный кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня.

Министр добавил, что прогноз по рейтингу страны на следующий период был оценен как «стабильный» и «положительный» соответственно.