Самир Шарифов: Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих стабильность за счет соблюдения фискальной дисциплины

«На фоне происходящих в мире процессов принятие экономических решений носит более сложный и многомерный характер по сравнению с предыдущими периодами».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель премьер-министра Самир Шарифов на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

Он отметил, что растущие геополитические риски в глобальной экономике, нестабильность на энергетических рынках, волатильность финансовых потоков и торговый протекционизм ставят перед государствами новые вызовы.

«В таких условиях основная задача - не просто реагировать на краткосрочные изменения, а поддерживать устойчивую и гибкую модель экономического управления».

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что Азербайджан формирует свою экономическую политику не изолированно от глобальных процессов, а с учетом их реального воздействия. По его словам, одним из главных приоритетов государственной политики является максимальная нейтрализация внешних факторов, способных негативно повлиять на внутреннюю устойчивость страны.

С. Шарифов отметил, что макроэкономическая стабильность не является самопроизвольным результатом: «Это логический итог последовательной политики, ответственного фискального подхода и институциональных решений. В то время как многие страны сталкиваются с растущим дефицитом бюджета и долговым давлением, Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих стабильность благодаря соблюдению фискальной дисциплины».

Он добавил, что фискальная, налоговая, социальная и финансовая политика должны функционировать не как отдельные инструменты, а в рамках единой системы. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что именно такой подход обеспечивает эффективность экономической политики и долгосрочность достигнутых результатов.