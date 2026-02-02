Азербайджанские монеты впервые представлены на международной нумизматической выставке - ФОТО

Золотые и серебряные монеты, отражающие историко-культурное наследие и редкие виды фауны Азербайджана, впервые продемонстрированы на международной нумизматической выставке World Money Fair в Берлине.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, нашу страну на выставке представило ЗАО AzerGold.

World Money Fair, крупнейшая в мире выставка монет, впервые состоялась в Швейцарии в 1972 году, а с 2006 года проводится в Берлине. Ежегодно на этой престижном мероприятии свою нумизматическую продукцию представляют свыше 300 участников из более чем 50 стран. Выставка является уникальной глобальной платформой, объединяющей прошлое, настоящее и будущее нумизматической индустрии.

Выпущенные AzerGold на розничный рынок нашей страны золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки вызвали большой интерес у участников международной выставки. Посетителям была предоставлена подробная информация о монетах, пропагандирующих современность, историю и искусство, а также древние традиции Азербайджана, включая уникальную золотую монету «Величайшее наследие длиною в век», выполненную в 3D-формате по технологии Smartminting по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева; монеты «Узун Гасан», «Карабахские жемчужины» из карабахской коллекции, «Карабахский ковер – Челеби», «Шуша», «Хуршидбану Натаван», «Зафер», «Ичеришехер», «Фонд Гейдара Алиева», «Центр Гейдара Алиева», «Нахчыван», «Гобустан». Коллекция серебряных монет нового поколения, созданная в рамках нумизматического проекта, сочетает в себе живописную природу Азербайджана, идею защиты редких видов фауны и инновационные технологии производства. Эта коллекция состоит из трех уникальных монет: «Джейран», «Леопард» и «Безоаровый козел».

Руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу ЗАО AzerGold Ариз Тарвердиев рассказал о представленной на выставке продукции: «Эта выставка проводится ежегодно с 1970-х годов и считается одним из крупнейших и самых престижных событий в мире в области нумизматики. Азербайджан впервые представлен на этой выставке в лице AzerGold. Цель – продемонстрировать Европе потенциал нашей страны в этой отрасли, а также представить и продвинуть продукцию, выполненную в различных вариантах дизайна, отражающих наши национальные духовные ценности.

Подчеркнув высокий интерес к азербайджанскому стенду, А.Тарвердиев отметил: «Как вы знаете, Европа считается колыбелью нумизматики. Европейские коллекционеры обладают изысканным вкусом. К азербайджанской продукции – монетам, выполненным в различных вариантах дизайна и отражающим историю, культурное наследие и города нашей страны – проявляется большой интерес. Особое внимание привлекают редкие монеты, выпущенные в конце прошлого года и созданные на основе новой революционной технологии в нумизматике — smartmiting, на которых изображены джейран, леопард и безоаровый козел, имена которых занесены в Красную книгу Азербайджана.

Посетитель выставки немец Камиль Франковиц поделился своими впечатлениями от выставки и продукции на азербайджанском стенде: «Монеты с высоким рельефом, то есть образцы, изготовленные с использованием технологии high relief, действительно очень хорошего качества. На мой взгляд, это весьма успешный подход с точки зрения привлечения внимания к исчезающим животным в своих странах. Особый интерес представляют и исторические золотые монеты. В целом, и упаковка, и дизайн — все выполнено на очень профессиональном уровне. Несмотря на то что я впервые на этой выставке, считаю, что это ценный вклад в мероприятие».

Канадец Джошуа Пауэрс, в свою очередь, сказал: «Я вот уже некоторое время коллекционирую монеты и всегда интересовался нумизматикой. Очень приятно рассматривать монеты здесь, узнавать, как лучше за ними ухаживать, и видеть, что еще я могу добавить в свою коллекцию. Я коллекционирую монеты разных стран мира. В моей коллекции уже есть монеты примерно из 60 разных стран. Может быть, мне стоит добавить Азербайджан в этот список. У меня пока нет азербайджанских монет. Возможно, именно это мне и нужно сделать сегодня».

Неле Шефер приехала на выставку из Франкфурта: «Я из Франкфурта и приехала сюда как посетитель. Сама я нумизматикой не занимаюсь, но за эти годы увидела, что стоит за этой темой. Очень интересно видеть, насколько обширна эта область и сколько разных факторов охватывает тема монет».

Отметим, что большой интерес на выставке, постоянно демонстрирующей инновации, вызывают новые выпуски монетных дворов разных стран, памятные и юбилейные монеты, медали, ценные предметы. Здесь на технических форумах представляются передовые технологии, технологии чеканки монет, инновации в области обработки и упаковки. Выставка также объединяет большое количество дилеров монет, представителей монетных дворов, центральных банков, специалистов и коллекционеров из разных стран. Именно с этой точки зрения выставка признана ведущим международным специализированным мероприятием в области нумизматики.

Делегация ЗАО AzerGold также провела ряд встреч в рамках выставки и обсудила расширение сотрудничества.