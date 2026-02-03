Соратник Эрдогана: Вариант досрочных выборов в Турции не рассматривается

Соратник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему альянсу, лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Довлет Бахчели заявил, что перспектива досрочных президентских и парламентских выборов в Турции не рассматривается.

«Навязчивая идея лидера Народно-республиканской партии [Озгюра Озеля] о досрочных выборах и его тщетные призывы к этому, на мой взгляд, являются чистой политической глупостью. Дата выборов назначена. Досрочные выборы никогда не будут в повестке», - заявил Бахчели выступая в парламенте перед фракцией ПНД. Он также отметил, что оппозиция может попытаться активизировать дискуссию о досрочных выборах, но ПНД и правящий партийный альянс не поддержат это, считая такой вариант «нелогичным и неразумным».

Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако в правящей Партии справедливости и развития не исключают, что они могут пройти немного раньше, скорее всего во второй половине 2027 года. Оппозиция же настаивает на скорейшем проведении досрочных выборов, в том числе из-за ситуации в экономике, и высказывала готовность идти на выборы уже осенью прошлого года.

Источник: ТАСС