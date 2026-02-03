Погода на среду: В Баку ожидается снег и сильный ветер
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 4 февраля.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, местами возможно их усиление. В отдельных районах возможен мокрый снег и снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью и днём составит +1…+5 °C. Атмосферное давление повысится с 758 до 767 мм рт. ст. Относительная влажность - 80–90 %.
В районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, возможен снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Местами возможен туман. Западный ветер в отдельных районах будет периодически усиливаться.
Температура воздуха ночью составит +2…+6 °C, днём +7…+12 °C; в горах ночью и днём — от −2 °C до +3 °C.
Читайте по теме:
Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации МЧС