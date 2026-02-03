Армянская АЭС встанет на ремонт

В апреле Армянская АЭС на пять месяцев будет отключена от энергосистемы страны.

Об этом на встрече с журналистами 3 февраля заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

Он заверил, что за счет других мощностей в энергетической системе проблем не возникнет. Министр пояснил, что мощность солнечных электростанций в общей доле составляет 1100 МВт, то есть чуть менее 15% от общей доли.

Министр также добавил, что с Ираном налажено «великолепное» сотрудничество в сфере энергетики. «В 2025 году мы стабильно поставляли электроэнергию и оттуда получали газ. Работы по строительству третьей высоковольтной линии Армения – Иран на 85% выполнены», - добавил Худатян, выразив надежду, что в 2026 году строительство завершится, и это позволит увеличить поставки электроэнергии в Иран.

