Турция продолжает контакты с Ираном для выяснения причин инцидентов с ракетами, выпущенными по ее территории.

Об этом заявил советник по связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

Всего с 4 марта с иранской территории было выпущено три ракеты и нейтрализованы в турецком воздушном пространстве. Последняя была запущена 13 марта и нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

«Для полного прояснения всех аспектов инцидента продолжаются контакты с соответствующей страной. Против любых угроз нашей национальной безопасности решительно принимаются все необходимые меры», - добавил З.Акьюрк.

Также он отметил важность безопасного и бесперебойного функционирования Ормузского пролива: «Мы внимательно следим за призывами союзников к обеспечению безопасности мореплавания. Турция рассматривает ситуацию с точки зрения регионального мира и призывает все стороны к сдержанности».

