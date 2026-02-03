В Антикоррупционном суде Армении рассматривается дело против Сержа Саргсяна

Уголовное дело против экс-президента Армении Сержа Саргсяна рассматривается в Антикоррупционном суде этой страны.

Согласно предъявленным обвинениям, Серж Саргсян, занимавший должность министра обороны Армении с 20 мая 2000 года по 4 апреля 2007 года, обвиняется в отчуждении земельных участков.

Кроме того, в ноябре прошлого года прокурор возбудил публичное уголовное дело против Саргсяна по делу о получении взятки в особо крупных размерах.

Источник: News.am