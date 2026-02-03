Сын экс-главы ИВ приобрел в Румынии жилой комплекс из 40 вилл

Азербайджанский предприниматель Умид Абузарли приобрел в Румынии крупный комплекс недвижимости, состоящий из 40 вилл.

Об этом сообщил журналист Эльчин Алыоглу в социальных сетях. Согласно информации, опубликованной румынским порталом Profit.ro 29 января, проект был реализован через компанию, созданную сыном бывшего главы Исполнительной власти Сальянского района Азербайджана Таира Керимова - Умидом Абузарли.

Основанная У. Абузарли компания «Memaar Capital» приобрела в румынском городе Пипера жилой комплекс из 40 вилл, ранее принадлежавший семье бизнесмена Джордже Бекали.

Кроме того, компания выкупила еще один проект в сфере недвижимости у дочери местного миллионера Пейкана.

Напомним, что Таир Керимов занимал посты главы Исполнительной власти Дашкесанского района, а также с 2011 по 2016 год - Сальянского района.