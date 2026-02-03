Трамп обвинил The New York Times в искажении информации о своей работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times намеренно искажает информацию о его работе и распространяет недостоверные сведения.

"Освещение моей деятельности в The New York Times намеренно искажается. Скоро мы увидим, как я выступлю в судебном процессе против этих мошенников! Лживые новости", - написал он в социальной сети Truth Social.

Американский лидер ранее подал иск на сумму $15 млрд против The New York Times. Он обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, и клевете на себя, а также на членов своей семьи и окружения.