Племянник убитого сына Каддафи опубликовал его последнее сообщение

Племянник убитого сына Каддафи Сейф аль-Ислама Каддафи Ахмед Каддафи опубликовал в соцсетях последнее, как он утверждает, аудиосообщение политика, в котором тот подверг резкой критике иностранное вмешательство в Ливию после событий так называемой арабской весны в 2011 году.

"Разве ради этого умирали в 2011 году. Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов", - говорится в сообщении, которое, как утверждает племянник Сейф аль-Ислама, было направлено за сутки до его гибели.

Политик, в частности, посетовал, что Ливией управляют иностранные державы, их послы и ставленники, а не сами ливийцы.

Аудиозапись, опубликованную в сети Instagram, также приводят ряд крупных арабских СМИ.

Ранее в среду генпрокуратура Ливии подтвердила, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам погиб в результате огнестрельных ранений.

СМИ сообщали, что он погиб в результате нападения к югу от ливийской столицы Триполи. Информацию подтвердили его родственники.

Сейф аль-Ислам играл политическую роль еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, также убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в ливийских президентских выборах, но они так и не состоялись.

Сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи уже призвали провести независимое международное расследование его убийства.

Источник: РИА Новости