Ираклий Кобахидзе: Грузия хочет перезагрузки отношения с США

Тбилиси стремится к перезагрузке отношений с Вашингтоном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Мы хотим перезагрузить стратегическое партнерство с США с чистого листа и с конкретным планом действий», — сказал Кобахидзе.

По его словам, грузинская сторона донесла эту позицию до американских коллег в Госдепартаменте.

«С нашей стороны речь шла о том же, о чём мы говорим публично. Мы хотим перезагрузить стратегическое партнёрство с США с чистого листа и с конкретным планом действий. Это наш открытый жест. Мы терпеливо ожидаем ответную реакцию. Надеюсь, что со стороны США будет соответствующая реакция. Это наше оптимистичное ожидание. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Кобахидзе.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия 3 февраля в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом.

Источник: 1tv.ge