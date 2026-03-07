 Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны | 1news.az | Новости
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

First News Media11:39 - Сегодня
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

Временный руководящий совет Ирана, исполняющий обязанности верховного лидера, постановил не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Временный руководящий совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану", - приводит его слова агентство Mizan.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости

