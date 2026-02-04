 Борис Навасардян для 1news.az: Оппозиция не способна предложить Армении внятную альтернативу | 1news.az | Новости
Борис Навасардян для 1news.az: Оппозиция не способна предложить Армении внятную альтернативу

Себа Агаева11:50 - Сегодня
На фоне приближающихся парламентских выборов Армения входит в очередной политический цикл в условиях затяжной внутренней поляризации, дефицита доверия и сохраняющейся неопределенности вокруг мирной повестки в регионе. Борьба за власть все чаще принимает форму эмоционального и ценностного противостояния, тогда как значительная часть общества - прежде всего молодежь - демонстрирует отчуждение от традиционной политической сцены. На этом фоне правящая команда делает ставку на тему мира и стабильности, а оппозиция ищет формулу консолидации, не находя при этом убедительного ответа на ключевые вызовы времени.

О том, с какими политическими и общественными настроениями Армения подходит к выборам, насколько реалистичны сценарии объединения оппозиции, какова роль внешних акторов и может ли исход голосования повлиять на армяно-азербайджанскую мирную повестку, 1news.az побеседовал с армянским политическим аналитиком и участником инициативы «Мост мира» Борисом Навасардяном.

- В каких политических и общественных условиях Армения входит в парламентские выборы?

- Армянское общество в течение всех последних лет живет в атмосфере острой идейно-политической поляризации. Похоже, конфликтность в борьбе за власть является сознательным выбором всех ведущих политических сил, которые – по крайней мере, на данном этапе – не собираются отказываться от конфронтационной тактики. Не обладая очевидным преимуществом над соперниками, они стремятся таким образом, скорее, консолидировать собственный электорат, чем отбить голоса избирателей у конкурентов. Поэтому, к примеру, правящий «Гражданский договор» не избегает образования новых линий фронта, таких как противостояние с иерархами Армянской Апостольской церкви. Правда, в последние месяцы наблюдается интерес к примерно 60 процентам граждан, настроенных против всех или просто не проявляющих интерес к предстоящим парламентским выборам. Прежде всего, речь идет о молодежи, которой в наибольшей степени свойствен «абсентеизм». В частности, именно этим обусловлены новый образ Никола Пашиняна в медийной сфере, социальных сетях и замена им велосипеда на установку ударных музыкальных инструментов как атрибута, привлекающего симпатии молодых избирателей. В свое время, на выборах 2017-го такой прием сработал в пользу тогдашнего премьер-министра Карена Карапетяна. Оппозиционеры пытаются найти ответ на этот неожиданный ход «Гражданского договора» и его лидера, но пока найти «ключик» к голосам молодежи им, вроде, не удается.

- Роберт Кочарян на недавней пресс-конференции заявил, что во внутриполитической сфере сложилась «исключительная ситуация» и что по фундаментальным вопросам у оппозиции «подходы похожи», что якобы позволяет сформировать крупный предвыборный блок. Насколько реалистичен такой сценарий и что может сделать власть, чтобы не допустить неблагоприятного для себя исхода выборов?

- Идея объединение оппозиции в крупный блок постепенно уступает место тенденции, в большей степени соответствующей сегодняшнему раскладу. Об этом, в частности, говорил на недавней пресс-конференции второй президент РА Роберт Кочарян. Формирование единого списка оппонентов Пашиняна, судя по всему, не приведет к тому, что голоса сторонников смены власти приплюсуются друг к другу. Высока вероятность, что избиратели, склонные голосовать, к примеру, за третьего президента Сержа Саргсяна или за партию российского миллиардера Самвела Карапетяна, не будут готовы отдать голоса также за Кочаряна, и наоборот. Поэтому все идет к тому, что лидеры оппозиции предпочтут идти на выборы тремя-четырьмя отдельными списками и, уже пройдя в Национальное Собрание, будут определяться с общей, альтернативной Пашиняну кандидатурой. Подобному плану может помешать нежелание других, менее влиятельных оппозиционных партий соглашаться на предлагаемые им условия и вливаться в укрупненные списки. Оттянув на себя часть электората, но не преодолев проходной барьер (4 процента участвующих в выборах), они могут «распылить» антипашиняновские голоса.

Но главным фактором является, разумеется, повестка правящего «Гражданского договора», которая включает в себя обещания мира, дальнейшего «раскулачивания» обладателей незаконно приобретенного имущества, процветания благодаря масштабным инвестициям из-за рубежа. На данный момент оппозиции не удается противопоставить этой повестке убедительные аргументы. Тем более, что многие граждане Армении видят в смене власти угрозы возобновления конфликта с Азербайджаном. Определенную роль в этом играют месседжи, идущие от руководства в Баку и Анкаре. Кроме того, для армянского избирателя важно, что правительство Пашиняна пользуется очевидной поддержкой США, ЕС и других международных игроков. Критика Еревана, часто звучащая из России, производит на нашу публику гораздо меньшее впечатление.

- Может ли возвращение экс-президентов и старых политических элит сыграть решающую роль на этих выборах? Не воспринимается ли их активизация как признак отсутствия новых идей и кадров в армянской политике?

- Собственно, после «бархатной» революции 2018 года иной оппозиции, способной бросить «перчатку» Николу Пашиняну, кроме представителей прежних политических элит, у нас и не было. Не удается, на мой взгляд, заявить о себе как о «третьей силе» и движению «По-нашему», главным лицом которого стал племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян. Даже если в личностном плане он не ассоциируется с армянскими лидерами допашиняновской эпохи, политические приоритеты этого движения, готовящегося трансформироваться в партию, оригинальностью не отличаются. Даже если воспринимать всерьез слова еще одного представителя семейства Карапетяном о планах «По-нашему» учредить министерство секса, которое решит вопрос «неудовлетворенности женщин», они только отталкивают подавляющее большинство общества от движения, нежели укрепляют его электоральную базу. У других претендующих на статус «третьей силы» партий, явно не хватает не только ресурсов, которые необходимы для успешной предвыборной кампании, но и образующих новый политический полюс идей.

- Какую роль в избирательном процессе и формировании повестки играют внешние акторы — Россия и Запад?

- Частично я уже ответил на этот вопрос, поэтому только добавлю, что реальное влияние на умонастроения граждан Армении могут оказать только те сигналы извне, которые соответствуют повестке мира и стабильности в регионе. Любые намеки на возможность «светлого будущего» посредством конфронтационных сценариев не имеют перспективы в процессе формирования предвыборных настроений в Армении.

- Способны ли итоги выборов ускорить мирный процесс и привести к региональной стабилизации, или страна рискует получить новый виток внутренней поляризации и внешнеполитической неопределённости?

- Продолжая ответ на предыдущий вопрос, подчеркну, что ни одна ответственная и серьезная политическая сила не будет ратовать за резкие перемены в региональной и внешней политике Еревана. По мере приближения к выборам наблюдается постепенный отход главных действующих лиц от радикальных позиций. В то же время поляризация сохраняется и даже усиливается на риторическом, эмоциональном уровне. Эта атмосфера, вероятнее всего, сохранится на политической арене и в поствыборный период, но армянское общество в широком смысле, думаю, приобрело определенный иммунитет против токсичных выбросов с трибуны парламента или из эфира поляризованных СМИ. Поэтому угроза дестабилизации сегодня не просматривается. Что касается скоростей продвижения мирной повестки, то здесь ситуация сколь противоречивая, столь и определенная. С одной стороны, сменяемость власти здоровое явление для страны, избравшей как Армения, демократический путь развития. Тем более, что, к сожалению, невооруженным глазом видны проявления авторитаризма и персоналистских методов правления в нашей внутриполитической жизни. Но, с другой, команда Никола Пашиняна прошла тяжелый путь «притирки» в переговорах с Баку и преодоления глубочайшего взаимного недоверия. Приход кого-то другого не может не вызвать, в лучшем случае, торможения в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, а в худшем, нового витка напряженности между Ереваном и соседями на востоке и западе. Как отмечалось выше, осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, сыграет решающую роль в электоральном поведении граждан страны.

