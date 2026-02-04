Талех Кязимов: Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14 миллиардов долларов США

«К концу 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 14 миллиардов долларов США».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, стратегические валютные резервы сформировались на уровне 85,1 миллиарда долларов США.

Резервы же ЦБА составили 11,5 миллиарда долларов США.

Председатель также отметил, что к концу 2025 года ожидается, что профицит платежного баланса по текущим операциям Азербайджана достигнет 3,7 миллиарда долларов США.

Гафар Агаев