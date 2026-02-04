Число жертв аномальных снегопадов в Японии достигло 30 - ФОТО

Рекордные снегопады в Японии за последние две недели привели к гибели 30 человек.

Об этом сообщили официальные структуры страны, подчеркнув, что экстремальные погодные условия продолжают представлять серьезную угрозу для населения.

Среди погибших так же 91-летняя женщина, тело которой было обнаружено возле ее дома под снежным покровом высотой около 300 сантиметров. Трагедия произошла на фоне аномально интенсивных осадков, охвативших ряд северных регионов страны.

Как передает NHK, сильный снегопад побудил премьер-министра Санаэ Такаити отдать распоряжение о развертывании подразделений Сил самообороны Японии для оказания помощи пострадавшим районам. Военнослужащие привлечены к расчистке снега, эвакуации жителей и обеспечению доступа к изолированным населенным пунктам.

По данным NHK, в северном городе Аомори к настоящему моменту выпало 175 сантиметров снега, что более чем в два раза превышает средние климатические показатели для этого периода. В отдельных районах города снежный покров достиг 183 сантиметров, превысив предыдущий рекорд в 181 сантиметр, установленный в 1986 году.

В Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Японии сообщили, что с 20 января по настоящее время жертвами сильных снегопадов стали 30 человек.

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова