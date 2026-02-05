Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному лишению свободы

На продолжающемся в Бакинском военном суде процессе над гражданами Армении зачитывается приговор обвиняемым.

Согласно приговору, обвиняемый Левон Мнацаканян приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Л.Мнацаканян был экс-командующим «армии» армянских сепаратистов в Карабахе.

Напомним, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также запрашивали для обвиняемого пожизненное лишение свободы.

Отметим, что оглашением приговора продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, её насильственное удержание и совершение других многочисленных преступлений.

Источник: АПА