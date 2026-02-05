В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности в связи с инцидентом с ножевым ранением семилетнего мальчика в Агджабединском районе.

Как передает Oxu.Az, происшествие зафиксировано в селе Ашагы Авшар.

Местный житель С.Баширов (2019 г.р.) получил травмы в результате 19 ножевых ударов.

В настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, продолжается лечение в реанимации.

По данному факту проводится расследование.

14:22

В Агджабединском районе задержан подросток, подозреваемый в нанесении ножевых ранений 7-летнему ребёнку.

Как сообщили АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведённых полицейскими мероприятий выявлен подросток, подозреваемый в совершении данного деяния.

По факту происшествия расследование продолжается.

13:25

В Агджабединском районе зафиксирован случай получения тяжёлых ножевых ранений малолетним ребёнком.

По имеющейся информации, 7-летний С.Б. был доставлен в центральную районную больницу Агджабеди.

Как сообщили в медучреждении, 4 февраля около 18:00 несовершеннолетний поступил в отделение скорой медицинской помощи с диагнозом «множественные колото-резаные раны различных частей тела».

Ребёнок был экстренно направлен в операционный блок, после хирургического вмешательства его лечение продолжается в отделении реанимации. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: APA