В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО
Стали известны некоторые подробности в связи с инцидентом с ножевым ранением семилетнего мальчика в Агджабединском районе.
Как передает Oxu.Az, происшествие зафиксировано в селе Ашагы Авшар.
Местный житель С.Баширов (2019 г.р.) получил травмы в результате 19 ножевых ударов.
В настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, продолжается лечение в реанимации.
По данному факту проводится расследование.
14:22
В Агджабединском районе задержан подросток, подозреваемый в нанесении ножевых ранений 7-летнему ребёнку.
Как сообщили АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведённых полицейскими мероприятий выявлен подросток, подозреваемый в совершении данного деяния.
По факту происшествия расследование продолжается.
13:25
В Агджабединском районе зафиксирован случай получения тяжёлых ножевых ранений малолетним ребёнком.
По имеющейся информации, 7-летний С.Б. был доставлен в центральную районную больницу Агджабеди.
Как сообщили в медучреждении, 4 февраля около 18:00 несовершеннолетний поступил в отделение скорой медицинской помощи с диагнозом «множественные колото-резаные раны различных частей тела».
Ребёнок был экстренно направлен в операционный блок, после хирургического вмешательства его лечение продолжается в отделении реанимации. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Источник: APA