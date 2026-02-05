На продолжающемся в Бакинском военном суде процессе над гражданами Армении зачитывается приговор обвиняемым.

Согласно приговору, обвиняемый Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы.

Он признался в участии Ходжалинского геноцида.

Несмотря на то, что обвиняемый Мадат Баабян обвиняется в совершении преступлений, предусматривающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, и данные обвинения были доказаны в ходе судебного следствия, в связи с тем, что указанное лицо достигло 65-летнего возраста до вынесения окончательного судебного решения (приговора), согласно требованиям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ему не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что государственные обвинители требовали для Бабаяна 20 лет заключения.

Отметим, что оглашением приговора продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, её насильственное удержание и совершение других многочисленных преступлений.

Источник: АПА