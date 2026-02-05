Эрдоган: дипломатический процесс между США и Ираном не прерван

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что со стороны США и Ирана сохраняется воля к дипломатическому решению имеющихся вопросов, переговорный процесс не прерван.

"Мы делаем все возможное для снижения напряженности между США и Ираном, чтобы не допустить втягивания региона в новый конфликт и хаос. Мы четко заявили о своем несогласии с [перспективой] военной интервенции в Иран и довели это до сведения наших коллег. На данный момент я вижу, что обе стороны хотят открыть дверь для дипломатии, и это позитивно. Решение заключается не в конфронтации, а в поиске точек соприкосновения и переговорах. Этот процесс активен и не прерван. Основа для диалога и дипломатии по-прежнему открыта", - заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Египта.

Он также выразил мнение, что "после достижения прогресса на встречах представителей более низкого уровня, будут полезны переговоры на уровне лидеров" США и Ирана.

Источник: ТАСС