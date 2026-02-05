Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 6 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями. Ночью и утром местами возможен слабый туман и морось, а вечером вероятен дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3 °C, днем – 6-9 °C. Атмосферное давление снизится с 767 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность будет находиться в пределах 75–85 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Местами возможен слабый туман.

Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 °C, днем – 7-10 °C; в горах ночью -3…-8 °C, днем 1-6 °C.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможно образование гололеда на дорогах.