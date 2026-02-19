Узерлик за границей вне закона: Официальное предупреждение гражданам

В последнее время в социальных сетях и в новостных медиа распространяется различная информация о случаях использования растения гармала (в народе известного как «узерлик»), его вывоза за границу, а также о привлечении к юридической ответственности в этой связи.

В целях защиты здоровья граждан и повышения их информированности министерство здравоохранения сделало официальное заявление о составе растения узерлик, его воздействии на организм человека и существующих в данной сфере рисках.

Отмечается, что у узерлик содержит такие алкалоиды, как гармин, гармалин, гармалол и тетрагидрогармин. В научной литературе эти вещества называются «гармаловыми алкалоидами» или «бета-карболиновыми алкалоидами». Данная группа алкалоидов относится к психоактивным соединениям, воздействующим на центральную нервную систему.

Гармин и гармалин относятся к группе ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО). Эти вещества влияют на определённые функции головного мозга, изменяя передачу нервных импульсов. Они замедляют распад таких нейромедиаторов, как серотонин, дофамин и адреналин, вследствие чего повышается их концентрация в нервной системе.

В Азербайджане сжигание узерлика считается древней традицией, и в отношении использования растения в данной форме прямого запрета не существует. Однако в соответствии с Законом АР «О обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» культивирование, ввоз, продажа и использование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, могут быть ограничены.

В связи с содержанием психоактивных алкалоидов растение узерлик и его экстракты во многих странах включены в списки контролируемых веществ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 января 2024 года №135 растение узерлик (гармала) официально включено в перечень «растений, содержащих наркотические средства». Это означает, что на территории Российской Федерации ввоз, перевозка, хранение и сбыт данного растения являются незаконными и влекут уголовную ответственность.

«При поездках за границу не следует брать с собой растение узерлик, его семена, части или производные. В некоторых странах даже обнаружение небольшого количества данного растения может повлечь серьёзные правовые последствия» - отмечают в министерстве здравоохранения, подчеркивая, что ведомство продолжит информационно-разъяснительную работу в целях защиты здоровья граждан и предотвращения правовых рисков.

Также в министерстве здравоохранения отмечают, что перед использованием любого растения в лечебных целях настоятельно рекомендуется обязательно проконсультироваться с врачом.

