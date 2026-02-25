Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Аудиовизуальный совет Азербайджана выступил с заявлением на фоне многочисленных обращений граждан и представителей СМИ с жалобами на ряд телевизионных программ.

Как говорится в сообщении Совета, в последние дни на официальный сайт и электронную почту структуры поступают обращения, связанные с критикой передач «Tarixin bir günü», «Elgizlə izlə» и других программ, а также их ведущих и приглашённых гостей. В ряде случаев заявители требуют закрытия отдельных проектов или телеканалов в целом.

В Совете напомнили, что являются государственным органом, осуществляющим регулирование в сфере аудиовизуальных медиа, и действуют на основании закона «О медиа» и других нормативно-правовых актов. Согласно статье 5.4 закона, деятельность в сфере медиа осуществляется на основе творческой и редакционной независимости.

«Запуск или закрытие программ, кадровые решения в отношении ведущих и сотрудников редакций, а также определение тем и приглашённых гостей относятся к редакционной политике и не входят в полномочия Совета», - подчёркивается в заявлении.

В структуре отметили, что при применении санкций или административных мер в отношении вещателей решения принимаются исключительно в рамках действующего законодательства. В связи с этим требования о закрытии программ или отстранении ведущих от эфира не могут быть выполнены по запросу отдельных граждан.

Вместе с тем в Совете сообщили, что регулярно проводят встречи с руководителями телеканалов и ответственными сотрудниками редакций. В ходе таких встреч в пределах полномочий даются необходимые рекомендации по вопросам, вызывающим общественное недовольство.

В завершение Аудиовизуальный совет призвал вещателей строго соблюдать требования законодательства и нормы профессиональной этики.

