Завтра бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, на станции метро «Хатаи», где расположен памятник «Крик матери», а также станциях «Джафар Джаббарлы» и «28 Мая» будут усилены меры контроля.

К работе на данных станциях будут привлечены дополнительный персонал и резервные поезда. Движение поездов в течение дня будет организовано в соответствии с графиком рабочего дня осенне-зимнего сезона.