В Нью-Йорке прошла акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

Как и каждый год, в этом году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и организации Американо-азербайджанской ассоциации молодежи и спорта в Нью-Йорке прошла широкомасштабная информационная акция о Ходжалинском геноциде.

Как сообщили в комитете, в ходе акции по центральным улицам Нью-Йорка курсировали автомобили с LED-экранами, на которых демонстрировались фотографии, отражающие ужасы Ходжалинской трагедии, и информация о жертвах геноцида. Останавливаясь в местах массового скопления людей и перед зданиями официальных структур, они доводили до сведения общественности важную информацию о самой страшной и жестокой резне в истории. Автомобили проехали через Таймс-сквер, мимо штаб-квартиры ООН, по Уолл-стрит, Бруклинскому мосту, окрестностям статуи Свободы, Центральному парку и площадям, остановившись перед зданием «Нью-Йорк Таймс».

На LED-экранах демонстрировались такие лозунги, как «Помни, уважай, размышляй - Ходжалы 1992», «34 года спустя мы помним каждую душу», «Ходжалинская трагедия 1992 года мир не должен забывать об этом», «Ходжалы - их мужество и боль с нами», «Чтим память жертв Ходжалы, дорожим их памятью», «Не забывай Ходжалинский геноцид», «Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность», «Вместе помним, вместе скорбим, вместе защищаем», «Справедливость для Ходжалы», «От трагедии к памяти - Ходжалы живет», «Помни ради невинных, говори ради справедливости», «Одна холодная ночь - тысячи потерь», «И спустя 34 года Ходжалы говорит». С помощью QR-кодов, позволяющих перейти к историческим фактам и более подробной информации, жители города были проинформированы о событиях.

Отметим, что одновременно подобные информационные акции прошли в Вашингтоне и Бостоне.