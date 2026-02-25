 В Нью-Йорке прошла акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

В Нью-Йорке прошла акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
В Нью-Йорке прошла акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

Как и каждый год, в этом году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и организации Американо-азербайджанской ассоциации молодежи и спорта в Нью-Йорке прошла широкомасштабная информационная акция о Ходжалинском геноциде.

Как сообщили в комитете, в ходе акции по центральным улицам Нью-Йорка курсировали автомобили с LED-экранами, на которых демонстрировались фотографии, отражающие ужасы Ходжалинской трагедии, и информация о жертвах геноцида. Останавливаясь в местах массового скопления людей и перед зданиями официальных структур, они доводили до сведения общественности важную информацию о самой страшной и жестокой резне в истории. Автомобили проехали через Таймс-сквер, мимо штаб-квартиры ООН, по Уолл-стрит, Бруклинскому мосту, окрестностям статуи Свободы, Центральному парку и площадям, остановившись перед зданием «Нью-Йорк Таймс».

На LED-экранах демонстрировались такие лозунги, как «Помни, уважай, размышляй - Ходжалы 1992», «34 года спустя мы помним каждую душу», «Ходжалинская трагедия 1992 года мир не должен забывать об этом», «Ходжалы - их мужество и боль с нами», «Чтим память жертв Ходжалы, дорожим их памятью», «Не забывай Ходжалинский геноцид», «Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность», «Вместе помним, вместе скорбим, вместе защищаем», «Справедливость для Ходжалы», «От трагедии к памяти - Ходжалы живет», «Помни ради невинных, говори ради справедливости», «Одна холодная ночь - тысячи потерь», «И спустя 34 года Ходжалы говорит». С помощью QR-кодов, позволяющих перейти к историческим фактам и более подробной информации, жители города были проинформированы о событиях.

Отметим, что одновременно подобные информационные акции прошли в Вашингтоне и Бостоне.

Поделиться:
245

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, ...

Экономика

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами ...

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Политика

Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом

В Нью-Йорке прошла акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

Первый посол-резидент Сомали вручил министру копии верительных грамот - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Вашингтоне предотвращены провокационные действия против руководства Азербайджана

Азербайджан отменил визы для граждан четырех стран

Трамп: Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду

Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: На сегодня есть возможности для начала процесса примирения

Последние новости

Газанфар Пашаев: Я не спал, мне светили в глаза и снимали

Сегодня, 22:40

Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Сегодня, 22:20

Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом

Сегодня, 22:00

Житель Баку ранил двух племянников из-за водки

Сегодня, 21:49

В Омане 20 верблюдов дисквалифицированы с конкурса красоты за ботокс

Сегодня, 21:40

Бербок дважды в интервью назвала Гренландию членом ЕС

Сегодня, 21:21

В Баку прибыла очередная группа украинских детей для прохождения реабилитации

Сегодня, 21:00

В Нью-Йорке прошла акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

Сегодня, 20:40

Первый посол-резидент Сомали вручил министру копии верительных грамот - ФОТО

Сегодня, 20:20

Завтра бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 20:00

Сын Аллашукюра Пашазаде освобождён от занимаемой должности

Сегодня, 19:45

ОТГ: Глубоко чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 19:30

Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Сегодня, 19:15

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Сегодня, 19:00

Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Сегодня, 18:45

Макрон назначил нового главу Лувра

Сегодня, 18:30

Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Сегодня, 18:16

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 18:05

Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:51

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Сегодня, 17:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50