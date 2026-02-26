Память, которая не меркнет: 34 года Ходжалинскому геноциду

Сегодня исполняется 34 года со дня одной из самых трагических дат в современной истории Азербайджана - дня, когда в Ходжалы была совершена массовая расправа над мирным населением.

События февраля 1992 года стали не просто эпизодом Первой Карабахской войны, а символом бесчеловечности и крайней жестокости, направленной против гражданских лиц. Речь идет о преступлении, которое по своему характеру и последствиям вышло далеко за рамки обычных боевых действий и навсегда осталось в национальной памяти как акт целенаправленного уничтожения мирных азербайджанцев.

Произошедшее в Ходжалы не было стихийной трагедией или случайной жертвой военного хаоса. Оно вписывалось в общую линию агрессии против Азербайджана, сопровождавшейся этнической ненавистью и системной дискриминацией. Людей лишали жизни за их национальную принадлежность. Сам факт того, что жертвами стали женщины, дети, пожилые люди, свидетельствует о том, что цель состояла не в военном превосходстве, а в устрашении и вытеснении населения.

К началу 1992 года Ходжалы оказался в полной изоляции. Уже с осени 1991 года город находился в окружении, пути сообщения были перерезаны, а единственной связью с внешним миром оставались редкие вертолетные рейсы. После того как в январе 1992 года был сбит гражданский вертолет, в результате чего погибли десятки азербайджанцев, воздушное сообщение фактически прекратилось. Город оказался в блокаде, лишенный нормального снабжения и возможности эвакуации мирных жителей.

Во второй половине февраля кольцо вокруг Ходжалы окончательно сомкнулось. Населенный пункт ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам, атакам с применением тяжелой техники и вооруженных отрядов. Несмотря на крайне ограниченные ресурсы, жители пытались защищаться. Оборону держали сотрудники местной милиции, небольшое подразделение Национальной армии и отряды самообороны, вооруженные в основном охотничьими ружьями. Их сопротивление было актом отчаянной самоотверженности, но силы были несопоставимы.

Вечером 25 февраля началась активная фаза операции по захвату города. Военная техника 366-го мотострелкового полка советской армии, дислоцированного в регионе, была выведена на огневые позиции.

После продолжительного обстрела из танков и зенитных установок начался штурм. Наступление велось с нескольких направлений, что лишало население возможности организованно покинуть город. Люди, пытаясь спастись, устремились в сторону Аскерана, рассчитывая прорваться через предполагаемый коридор. Однако путь оказался перекрыт, и на равнине в районе Нахчыванлы беженцы попали под огонь. Многие были убиты именно там, уже покинув горящий город.

Часть жителей пыталась уйти через заснеженные горные перевалы и лесные массивы. Среди них было множество женщин и детей. Не все выдержали мороз и изнурительный переход - люди погибали от обморожения и истощения. Лишь немногим удалось добраться до Агдама и рассказать о произошедшем.

В ночь на 26 февраля 1992 года город окончательно перешел под контроль армянских вооруженных формирований при поддержке подразделений советского 366-го полка. После этого последовала массовая расправа. Были убиты 613 человек, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. 1 275 человек оказались в плену, подверглись издевательствам и пыткам. 487 получили ранения различной степени тяжести.

Судьба 150 человек до сих пор остается неизвестной, включая десятки женщин и детей. Восемь семей были уничтожены полностью. Сотни детей остались сиротами. Более пяти тысяч жителей были вынуждены покинуть родной город.

Ответственность за эти события лежит на тогдашнем политическом и военном руководстве Армении. Преступление было совершено не тайно, а в условиях, когда информация постепенно становилась доступной международному сообществу. Одним из косвенных подтверждений осознанного характера действий стало высказывание Сержа Саргсяна, который в начале 1990-х являлся одним из командиров армянских вооруженных формирований. В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу он заявил, что до Ходжалы азербайджанцы считали, будто армяне не поднимут руку на гражданское население, и что этот стереотип был «сломлен». Эти слова стали фактическим признанием того, что запугивание мирных жителей рассматривалось как инструмент войны.

Через несколько дней после трагедии журналисты смогли добраться до места массового убийства. Увиденное ими потрясло даже опытных репортеров. Тела погибших лежали на открытой местности, многие были обезображены. Попытки эвакуировать останки сталкивались с обстрелами. Тем не менее информация о произошедшем начала распространяться за пределами региона.

С точки зрения международного права события в Ходжалы подпадают под определения тяжких нарушений гуманитарных норм. Речь идет о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Такие действия противоречат положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другим международным документам. Европейский суд по правам человека в решении от 22 апреля 2010 года квалифицировал произошедшее как деяния, сопоставимые с военными преступлениями или преступлениями против человечности.

Те, кто планировал и осуществлял атаку на Ходжалы, рассчитывали на деморализацию азербайджанского общества, на то, что страх сломит волю к сопротивлению и заставит смириться с оккупацией территорий. Однако этого не произошло. Память о жертвах стала не фактором подавленности, а источником внутренней мобилизации. За прошедшие десятилетия в стране выросло поколение, воспитанное на осознании трагических страниц истории и готовое защищать государственный суверенитет.

Ежегодно 26 февраля в Азербайджане проходят траурные мероприятия. Люди приходят к мемориалу «Крик матери», чтобы почтить память погибших. В последние годы эти церемонии проходят в ином историческом контексте - после освобождения наших земель от оккупации. Это не отменяет боли утраты, но придает памяти новое измерение - как памяти народа, сумевшего преодолеть последствия трагедии и восстановить территориальную целостность страны.

В День памяти жертв Ходжалы в Азербайджане склоняют головы перед погибшими - перед детьми, женщинами, стариками, перед всеми, кто стал жертвой тех февральских событий. Их судьба остается частью национальной истории и коллективной ответственности за то, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились.