ОТГ: Глубоко чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

Секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) распространил соболезнование в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Cообщение было опубликовано на языках всех стран-членов организации.

В тексте говорится: «В 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время Первой Карабахской войны против азербайджанского гражданского населения, глубоко чтим память невинных жертв этой трагической трагедии, склоняем головы перед их светлой памятью и вновь выражаем нашу непоколебимую солидарность с Правительством Азербайджанской Республики и братским народом Азербайджана».

Сообщение было опубликовано с хештегами #Xocalı #HeçVaxtUnutmayacağıq #TDT #TürkDünyası.