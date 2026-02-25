 ОТГ: Глубоко чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

ОТГ: Глубоко чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

First News Media19:30 - Сегодня
ОТГ: Глубоко чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

Секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) распространил соболезнование в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Cообщение было опубликовано на языках всех стран-членов организации.

В тексте говорится: «В 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время Первой Карабахской войны против азербайджанского гражданского населения, глубоко чтим память невинных жертв этой трагической трагедии, склоняем головы перед их светлой памятью и вновь выражаем нашу непоколебимую солидарность с Правительством Азербайджанской Республики и братским народом Азербайджана».

Сообщение было опубликовано с хештегами #Xocalı #HeçVaxtUnutmayacağıq #TDT #TürkDünyası.

Поделиться:
272

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, ...

Экономика

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами ...

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Общество

Газанфар Пашаев: Я не спал, мне светили в глаза и снимали

Житель Баку ранил двух племянников из-за водки

В Баку прибыла очередная группа украинских детей для прохождения реабилитации

Завтра бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут

Погода на среду: В Баку ожидается дождь

Тиктокерша «Koti» арестована

Стало известно, когда будут выплачены пенсии с учетом надбавок

Последние новости

Газанфар Пашаев: Я не спал, мне светили в глаза и снимали

Сегодня, 22:40

Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Сегодня, 22:20

Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом

Сегодня, 22:00

Житель Баку ранил двух племянников из-за водки

Сегодня, 21:49

В Омане 20 верблюдов дисквалифицированы с конкурса красоты за ботокс

Сегодня, 21:40

Бербок дважды в интервью назвала Гренландию членом ЕС

Сегодня, 21:21

В Баку прибыла очередная группа украинских детей для прохождения реабилитации

Сегодня, 21:00

В Нью-Йорке прошла акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

Сегодня, 20:40

Первый посол-резидент Сомали вручил министру копии верительных грамот - ФОТО

Сегодня, 20:20

Завтра бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 20:00

Сын Аллашукюра Пашазаде освобождён от занимаемой должности

Сегодня, 19:45

ОТГ: Глубоко чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 19:30

Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Сегодня, 19:15

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Сегодня, 19:00

Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Сегодня, 18:45

Макрон назначил нового главу Лувра

Сегодня, 18:30

Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Сегодня, 18:16

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 18:05

Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:51

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Сегодня, 17:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50