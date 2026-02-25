 Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида | 1news.az | Новости
Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

First News Media22:20 - 25 / 02 / 2026
В Конгрессе Перу почтили память жертв Ходжалинского геноцида и приняли заявление в связи с 34-й годовщиной трагедии.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие член межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Перу, а также местных СМИ.

Память жертв геноцида была почтена минутой молчания.

Член межпарламентской группы дружбы Перу–Азербайджан Росанхела Андреа Барбаран Рейес выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью невинных людей в Ходжалы и отметила, что эта трагедия оставила глубокий след в памяти народа Азербайджана.

Сотрудник посольства Гюльтен Гафгазлы-Новрузова проинформировала участников о Ходжалинской трагедии и истории армянской агрессии, подчеркнув важность сохранения памяти об этом массовом убийстве и его тяжелых последствиях, а также необходимость привлечения к ответственности всех виновных для недопущения подобных трагедий в будущем. Дипломат отметила, что Ходжалинской трагедии дана соответствующая правовая оценка, и парламенты ряда стран, в том числе Конгресс Перу, приняли документы о признании Ходжалинского геноцида. Она выразила благодарность перуанской стороне за справедливую позицию и проявленную солидарность.

Затем был зачитан текст заявления, принятого Конгрессом Перу по случаю 34-й годовщины трагедии.

В документе приводится информация о кровавых событиях, в ходе которых были жестоко убиты многочисленные мирные жители, а также упоминается документ, принятый Конгрессом Перу в 2013 году, осуждающий этот геноцид. Также выражена поддержка международным усилиям, направленным на укрепление мира и стабильности в Кавказском регионе, в том числе встрече высокого уровня, состоявшейся 8 августа 2025 года в Белом доме. В связи с 34-й годовщиной трагедии выражаются глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана.

В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм о Ходжалинском геноциде, участникам были розданы брошюры и материалы, посвященные истории этой трагедии.

