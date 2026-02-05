Эрдоган: Турция и Саудовская Аравия могут вместе инвестировать в разработку турецкого истребителя KAAN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместных инвестиций с Саудовской Аравией в направлении разработки турецкого истребителя KAAN.

«Мы получили много положительных отзывов о KAAN. В этой области речь идет об осуществлении совместного инвестирования с Саудовской Аравией, и мы можем реализовать это партнерство в любой момент», - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что Турция намерена играть активную роль для надлежащей реализации Плана мирного урегулирования в Газе с целью восстановления там мира и стабильности. «Мы стремимся к тому, чтобы наши палестинские братья в Газе обрели достойное будущее и прочный мир, которых они заслуживают. Мы за установление мира на деле, а не на бумаге»,-сказал он.

Источник: Anadolu