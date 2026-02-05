У берегов Стамбула обнаружен объект, похожий на БПЛА

Турецкие рыбаки обнаружили в море у побережья Стамбула, в районе Карабурун округа Арнавуткёй, объект, происхождение которого сразу определить не удалось.

По словам очевидцев, предмет привлек внимание во время промысла и вызвал обеспокоенность. Рыбаки предположили, что объект может быть беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Информация была передана соответствующим службам, которые приступили к проверке поступившего сигнала.

Происхождение объекта и технические характеристики уточняются. Официальной информации об этом на данный момент не приводится.

При этом турецкие СМИ напоминают, что подобные случаи уже происходили ранее. В разные годы у побережья Стамбула и в акватории Черного моря неоднократно находили объекты, предположительно являвшиеся беспилотниками или их фрагментами. В ряде случаев после проверок они передавались саперным и военным подразделениям для обследования, а власти подчеркивали необходимость осторожного обращения с подобными находками до завершения экспертизы.

