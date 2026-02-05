Сильный ветер в Баку повалил 78 деревьев, ещё у 40 сломаны ветви - ФОТО

В результате сильного ветра, продолжавшегося в Баку в течение двух дней, было зафиксировано падение 78 деревьев и поломка ветвей у ещё 40 деревьев.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Хозяйственное объединение по озеленению города Баку.

Сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку, работавшие в эти дни в усиленном режиме, оперативно убрали поваленные деревья и сломанные ветви силами дежурных бригад, после чего территории были очищены.